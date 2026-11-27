Общество 27.11.2026 10:37

Ульяновский автомобильный завод празднует 85‑летие. В рамках юбилейной программы в Ульяновске представят концепцию Центра истории УАЗ имени А. М. Рахманова — презентация пройдёт 27 ноября, а открытие запланировано на лето 2027 года.Историко‑культурный комплекс площадью 3600 кв. м разместится на Московском шоссе. В нём объединят музейную экспозицию об истории завода и ключевых специалистах, а также ландшафтный парк с коворкинг‑центром. Пространство будет открыто для всех — так промышленное наследие УАЗ свяжут с современной городской жизнью. В презентации примут участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских, председатель Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» Адиль Ширинов и конструктор Альберт Рахманов — автор товарного знака УАЗ.Параллельно развивается производственная база: на заводе «Штамповые технологии» в Парке новых технологий СОЛЛЕРС запускают высокотехнологичный участок пятиосевой лазерной резки и пресс усилием 2500 тонн‑сил. Лазерная резка ускорит освоение новых компонентов и повысит гибкость производства — она позволит обходиться без предварительной штамповой оснастки. Пресс расширит выпуск крупных деталей рам и кузовов для пикапов и внедорожников Sollers, а в перспективе — и для обновлённых моделей УАЗ. Инвестиции в прессовое производство составили 1,1 млрд рублей, из них 850 млн — льготный заём Фонда развития промышленности.Юбилейный год подчёркивает баланс завода между сохранением традиций и внедрением современных технологий. Завершится программа торжественным мероприятием во Дворце спорта «Волга‑Спорт‑Арена»: сотрудников и ветеранов наградят знаком «За трудовые свершения» и почётными грамотами ПАО «СОЛЛЕРС».