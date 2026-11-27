Деньги 27.11.2026 11:33

К концу 2026 года объём средств, привлечённых в программу долгосрочных сбережений (ПДС), может достичь 1,3 трлн рублей, а число заключённых договоров — превысить 17 млн. Такой прогноз представили в банке.По данным Банка России, на 1 октября 2026 года в стране было заключено 14,8 млн договоров ПДС, а общий объём привлечённых средств превысил 1,2 трлн рублей.«Объём привлечённых средств уже превышает 1 трлн рублей, а значит, у россиян есть запрос на формирование личных сбережений «вдолгую». Следующий этап — конвертация средств обязательного пенсионного страхования», — отметила заместитель генерального директора НПФ ВТБ Анна Пролиско.Программу предлагают несколько десятков негосударственных пенсионных фондов. По данным в НПФ ВТБ, число участников с начала года выросло в 1,5 раза и к началу ноября достигло 2 млн человек, а объём средств на их счетах превысил 210 млрд рублей. За 10 месяцев клиенты фонда внесли 69 млрд рублей — на 35% больше, чем годом ранее. По данным фонда, наибольшая доля его клиентов проживает в Центральном (31%), Сибирском (17%) и Приволжском (17%) федеральных округах — распределение не изменилось за год. Эти же регионы лидируют по объёму взносов: 43,2 млрд рублей — у клиентов из ЦФО, 18,6 млрд рублей — из СФО, 17 млрд рублей — из ПФО.Более 85% участников программы в фонде — люди старше 45 лет, на женщин приходится 65% договоров, на мужчин — 35%. Среди тех, кто регулярно пополняет счета, средний взнос у мужчин на 13% выше и составляет почти 150 тыс. рублей, они также пополняют счета чаще — в среднем четыре раза за полугодие против трёх у женщин.За 2,5 года средний счёт клиента НПФ ВТБ вырос в 4,5 раза: у участника, вступившего в программу в 2024 году, первый взнос в среднем составлял 46,3 тыс. рублей, а к сентябрю 2026 года размер счёта достиг 212 тыс. рублей. Участники, присоединившиеся к программе с 2024 года, также дважды получили государственную поддержку и инвестиционный доход, а часть из них воспользовалась налоговым вычетом.