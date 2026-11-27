Общество 27.11.2026 12:48

Известный томский кругосветчик Евгений Ковалевский получил почетную грамоту президента России. В эксклюзивном интервью КП-Томск путешественник рассказал, как воспринял высокую награду, о своем жизненном предназначении, 400 тысячах слушателей лекций и планах Русского географического общества.Предназначение — саморазвитие и польза для людейКовалевский убежден, что каждый человек, родившийся на планете, имеет свое предназначение. Свою жизнь он представляет как сферу из двух частей. Первая связана с непрерывным саморазвитием от рождения до смерти. Вторая требует, чтобы любое дело приносило пользу. В Томском отделении Русского географического общества акцент ставят и на экспедиционную работу, и на просветительскую. Более 52 лет сибиряк организует экстремальные экспедиции, а масштабным просвещением занимается уже более 40 лет.400 тысяч слушателей и вклад в развитие РоссииЭта работа приносит пользу: лекции Ковалевского посетили более 400 тысяч человек, включая школьников. Кому-то такие встречи дают импульс. Сам путешественник считает это своим вкладом в благосостояние и развитие России. По его словам, у людей принято отмечать достижения, в том числе со стороны власти. Грамоты, дипломы и медали не стоят у путешественника в приоритете, однако подтверждение заслуг важно, поскольку деятельность РГО связана с грантами.Гранты, музей и кругосветное плаваниеОтделение периодически подает заявки в разные фонды на различные проекты. Благодаря поддержке президентских фондов удалось совершить кругосветное плавание. При такой же поддержке открыли географический музей, цель которого — вызвать у ребят желание познавать планету и понимать вклад России в ее изучение. При подаче заявок отмечаются регалии и достижения. В этом плане Ковалевскому важно иметь такие отметки, включая почетную грамоту за подписью Владимира Путина. Евгений Александрович повторяет, что это действительно нужно для процессов, связанных с просветительской работой и подачей грантов.«Выдающийся путешественник России» и 7 мировых рекордовНаиболее ценным в своей жизни Ковалевский считает звание «Выдающийся путешественник России», полученное за реализацию экстремальных путешествий и экспедиций мирового класса. Российская федерация туризма, когда-то Туристско-спортивный союз России, присвоила ему 7 мировых рекордов в области экстремальных экспедиций. Это для него тоже очень важно.Много лет он занимался карате и в какой-то момент достиг уровня 6 кю. Понял, что сложно совмещать единоборства с экстремальными экспедициями, потому что боевой стиль требует прямого контакта и спаррингов. Как-то перед очередной экспедицией томича травмировали на экзаменах. Поэтому профессиональному путешественнику пришлось в итоге оставить карате. У Евгения Ковалевского есть звание мастера спорта России по спортивному туризму, и это для него тоже очень значимо. А почетную грамоту за подписью Путина сибиряк называет отметкой своего вклада в процветание России.«Русский путешественник»: лекции, фильмы и экскурсииСейчас одно из основных направлений работы путешественника связано с лекциями, экскурсиями, встречами и показами фильмов в географическом пространстве «Русский путешественник». Его создали в 2025 году на территории штаб-квартиры Томского отделения РГО на площади Ленина, 8. Приходит много школьников, студентов, взрослых и пенсионеров. Музей востребован, люди вдохновляются, пенсионеры тоже. Информационный центр возглавляет Ксения Маморцева. Вместе с Юлией Калюжной, исполнительным директором Томского отделения общества, она организовала серьезный лекторий. Ведущие ученые и путешественники рассказывают о своих исследованиях и экспедициях. Создаются и показываются телефильмы о путешествиях, зрители могут задавать вопросы непосредственно участникам экранизированных историй.Енисей, Саранск, Сахалин и саммит по счастьюКовалевского и Калюжную часто приглашают спикерами в различные проекты. Летом они совершили двухнедельную экспедицию по Енисею, шли на теплоходе от Северного Ледовитого океана до Красноярска. Каждый вечер читали лекции о Гималаях, кругосветке, а также Королевстве Бутан, где совсем недавно временно работали в министерстве счастья. Несколько раз томичей приглашали в роли спикеров на большой фестиваль по туризму в Саранске. Сейчас идет подготовка к полету на Сахалин на глобальный туристический форум. А еще в планах — участие в глобальном саммите по счастью и морское путешествие 2027–2028.2027 год — год географииУчитывая, что президент России объявил 2027 год годом географии, отделение планирует международный фестиваль путешественников. Научные лидеры под руководством Юлии Калюжной начали готовить масштабный слет учителей географии Сибирского федерального округа на следующий год. Кроме того, продолжается подведение итогов экспедиции в Антарктиду, которую организовали вместе с тремя аргентинцами, одним испанцем и тремя соотечественниками в январе и феврале 2026 года. По итогам Юлия вместе с томскими географами Татьяной Ромашовой и Валентиной Яковенко провела урок по Антарктиде для школьников. Так распространяем знания о планете и одновременно с этим любовь к родной стране, добавил Евгений Ковалевский.