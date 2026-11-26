Общество 26.11.2026 06:15

16-летний Семён Мусатов из Ульяновска попадёт на обследование в клинику «Хадасса». После публикации земляки за несколько дней собрали почти миллион рублей, а недостающую часть счёта распорядился закрыть губернатор Алексей Русских.13 лет без диагнозаПочти всю жизнь Семён провёл в больницах. Врождённый дискератоз шестого типа — редчайшую болезнь, поражающую кровь, печень и лёгкие, — ему диагностировали только в 13 лет. Из-за нулевого иммунитета дом стал стерильной коробкой, а три федеральные клиники отказали в обследовании.Надеждой стала профессор «Хадассы» Ирина Зайдман, имеющая самый большой в мире опыт лечения таких детей. Она сказала: успеть нужно до Нового года. Десять фондов ответили отказами, и тогда при поддержке 73online.ru открыли народный сбор.«До сих пор не верится»Собрали около миллиона рублей, но до полной суммы не хватало. На приёме у губернатора Виктории Мусатовой сообщили, что недостающее закроют адресными средствами области."Я шла с надеждой, а когда услышала, что сумму закроют, просто растерялась. До сих пор не верится — осознание придёт, когда деньги появятся на счёте. В первой декаде декабря нужно быть в Израиле, завтра же начну оформлять документы и покупать билеты", — поделилась Виктория.Помощь региона покрывает диагностику, но впереди перелёт, документы и две недели проживания в Иерусалиме — сбор продолжается.