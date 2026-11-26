Общество 26.11.2026 06:15

В Ульяновской области прошел региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Мисс УИС – 2026». За право представлять регион на федеральном уровне боролись восемь сотрудниц уголовно-исполнительной системы. Конкурс проводится раз в три года.Состязание началось с проверки знаний нормативно-правовой базы и нормативов по огневой, физической подготовке и плаванию. На сцене участницы демонстрировали грацию, артистизм и творческие способности: визитную карточку с дефиле и элементами строевой подготовки, видеоролики «Реклама профессии», творческий блок «Краса России», этап талантов и дефиле в вечерних платьях.Жюри под председательством начальника УФСИН Станислава Акимова определило победительниц. Титул «Мисс УИС – 2026» завоевала Софья Тикотина (УФСИН), «Первой вице-мисс» стала Татьяна Фаизова (СИЗО-1), «Второй вице-мисс» — Анна Летюшова (ИК-10). По итогам интернет-голосования «Мисс интернет-признание» получила Ангелина Буркина (ИК-3).В специальных номинациях отмечены: Софья Тикотина — «Мисс Мастерство», Анастасия Казармина (СИЗО-3) — «Краса России», Ирина Шалаева (УИИ) — «Звезда сцены», Ангелина Буркина (ИК-3) — «Королева грации», Екатерина Зюськина (ИК-2) — «Талант УИС», Наталья Пьянова (Тюрьма) — «Мисс профессиональное вдохновение».