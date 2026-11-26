Общество 26.11.2026 05:35

Администрация Ульяновска опубликовала перечень управляющих компаний, которые получили наименьшие баллы в рейтинге областного государственного жилищного надзора по итогам III квартала 2026 года. В список вошли девять организаций: «Прометей», «Эталон», «Дельта», «Технотаун», «Бастион», «Альянс», «Ренессанс Сити», «Мегасити» и «Фидем».Рейтинг предполагается формировать на ежеквартальной основе. Оценка производится по 11 критериям, в числе которых — полнота информации, размещённой в ГИС ЖКХ, количество выявленных за квартал нарушений, а также случаи привлечения к административной ответственности.