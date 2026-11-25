Происшествия 25.11.2026 12:37

Жители Ульяновска в социальных сетях вновь бьют тревогу: на 10‑м Инженерном проезде случилась коммунальная авария. Проблема на этом участке — хроническая: горожане не раз пытались донести до коммунальных служб, что ситуация требует срочного решения.Трагические последствия запущенности вопроса ульяновцы помнят до сих пор: в прошлом году здесь произошла страшная трагедия. 43‑летняя женщина погибла, провалившись через дыру в асфальте в канализационный коллектор. Из‑за сильного течения тело унесло почти на полтора километра — к району рыбной базы «Маяк». Обнаружить его удалось лишь спустя две недели.Тем временем погода готовит новые испытания: в ночь на среду, 25 ноября, в Ульяновской области прогнозируют смешанные осадки — снег с дождём. Температура опустится до −4 °C, и к утру проезжая часть рискует превратиться в опасный каток.