Общество 25.11.2026 11:59

С 1 января 2027 года в Павловском и Новомалыклинском районах стартует формат выездных консультаций Соцфонда: специалисты будут вести приём граждан согласно утверждённому графику. Узнать адреса и расписание можно будет ежемесячно — их будут размещать на региональной странице СФР.Также с нового года скорректируют работу клиентской службы в Железнодорожном районе Ульяновска: жители смогут получать услуги в офисах СФР, расположенных в Засвияжском или Ленинском районах.Часть сервисов фонда доступна в электронном виде — через портал Госуслуг. Кроме того, 41 услуга и мера поддержки предоставляются СФР в беззаявительном порядке.