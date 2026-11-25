Культура 25.11.2026 11:41

Томские любители кино не пропускают громкие премьеры, о которых говорит вся страна. На текущей неделе, с 23 ноября, в центре внимания сибиряков оказался восьмисерийный проект «Тайный город» (16+). Особое впечатление на многих зрителей произвёл образ Мечеслава в исполнении Петара Зекавицы: волевой и собранный герой, удерживающий хрупкое равновесие между магией и дворцовыми интригами. Специально для местных поклонников кино КП-Томск взяла у актёра эксклюзивное интервью. В откровенной беседе речь зашла о внутреннем цензоре и о том, как в одном персонаже уживаются стойкость и ранимость.О посыле сериала и сравнениях с «Игрой престолов»Отвечая на вопрос о ключевом посыле новой кинокартины, Зекавица отметил, что это сериал о борьбе за власть очень непростых людей, где реальность и мир магии переплетаются, становясь единым целым. Актёр признался, что «Игру престолов» не видел, но очень ждёт выхода «Тайного города», чтобы посмотреть, как всё получилось.Сила Мечеслава — умение держать ударПо словам актёра, его герой умеет держать удар. Несмотря на то что Мечеслав живёт во вселенной матриархата, он остаётся волевым мужчиной. Зекавица охарактеризовал его как защитника по призванию: тот оберегает свой дом и свою королеву от дворцовых интриг и потенциальных катастроф.О костюмах и работе художниковКомментируя выверенные и эффектные образы героев, актёр согласился, что Татьяна Мамедова и вся её команда проделали потрясающую работу.Мечеслав в их исполнении получился очень стильным, элегантным и строгим. В повседневной жизни такое, конечно, не наденешь — и, как заметил Зекавица с улыбкой, жаль.Личный тайный город — маяк, океан и штормФантазируя о том, каким был бы его собственный тайный город, актёр описал маяк на крутых скалах, океан и шторм.Говоря об ощущении дома, Зекавица признался, что чувствует себя дома в Санкт-Петербурге — залив, тёмные барашки волн Невы, чайки, безумно красивые дома и тайны за каждым поворотом.От Гонолулу до студенческой сценыВспоминая начало пути, актёр рассказал, что, учась в Гавайском тихоокеанском университете на политолога, параллельно играл в студенческом театре и снял первый короткий метр. По его словам, этому способствовали юношество, молодость, задор и рвение к знаниям, а время тогда было другое — почти что беспечные годы. Дальше, как выразился Зекавица, мир будто развернуло на несколько градусов или скорее пошатнуло по оси.Внутренний цензор важнее наградРассуждая о приоритетах, актёр подчеркнул, что в первую очередь важен его внутренний цензор: нужно делать своё дело хорошо, несмотря на трудности. Зекавица назвал себя самым строгим критиком, что иногда мешает, создаёт дискомфорт и напряжённость. Для него значим не только процесс, но и люди, с которыми он работает: проекты приходят и уходят, а люди остаются.Съёмки в разных странах — детали и темпераментОтвечая на вопрос об отличиях в подходах к съёмкам в разных странах, Зекавица отметил, что благодаря высоким технологиям процесс и организация труда сейчас везде очень похожи. Различия лишь в деталях, темпераменте и культурных особенностях. В Сербии, например, режиссёр и актёры часто обедают вместе и могут выпить рюмашечку за здравие — это будет нормально.Планы: отдых в кругу семьиГоворя о дальнейших планах, актёр сообщил, что дальше, как минимум, отдых в кругу семьи, а потом будет видно. Первое полугодие выдалось очень насыщенным в плане съёмок: «Альпийская Баллада» Андрея Богатырева, «Отряд 731» Армена Назикяна, «Преступление страсти» Николоза Бежуашвилли, «Югославия» Михаила Морского. Настало время немного перевести дух.«Ирония судьбы» и семейные традицииОтвечая на вопрос о российских традициях, Зекавица признался, что был очень близок к тому, чтобы каждое 31 декабря смотреть «Иронию судьбы», но всё-таки удержался. По его словам, тут нужно взять паузу лет на пять и, может, потом вернуться к этой нетленной классике.Кулинария и трое детейАктёр подтвердил, что очень любит готовить, хотя делает это не так часто, как хотелось бы. Коронного блюда у него нет — это спонтанные решения и самые дерзкие сочетания, когда нужно сделать что-то для родных и дорогих сердцу гостей. Зекавица рассказал, что у него трое детей: Софье скоро восемнадцать, Захару двенадцать лет, а малышу Ване всего девять месяцев.Самый «сибирский» персонажРазмышляя о том, кто из его героев получился бы самым «сибирским» с учётом стойкости, внутренней собранности и умения держать удар, актёр назвал Бориса из сериала «Полураспад» режиссёра Михаила Свешникова. По его описанию, это стойкий, сильный и одновременно человек ранимой души — сопереживающий и любящий.