Погода 25.11.2026 10:35

За сутки на обработку дорог и тротуаров в городе израсходовали почти 290 тонн противогололёдных материалов: 216 тонн пескосоляной смеси и 72 тонны технической соли.По словам главы города Александра Егоровича Болдакина, во время снегопада в дневную смену оперативно посыпали проезжую часть и подметали пешеходные зоны тракторами. На остановках пять бригад «Дорремстроя» выполняли работы вручную.Несмотря на потепление, борьбу с наледью продолжали и вечером: на линии работали 16 комбинированных дорожных машин, три трактора со щётками для тротуаров и три — с пескоразбрасывателями. Особое внимание уделили ключевым участкам: подъездам к Президентскому мосту, промзоне Заволжья, проспектам Нового города, центральным улицам, Сельдинскому шоссе, Майской горе, пригородным населённым пунктам и другим территориям.В связи с потеплением и таянием снега глава города поручил усилить работу по откачке воды с проезжей части и промывке ливневой канализации — увеличить число бригад и техники.При этом из‑за сильного ветра в городе не зафиксировано аварийных отключений электроэнергии, обрывов проводов, а также падения конструкций и деревьев.