Происшествия 25.11.2026 08:44

В Заволжье правоохранители задержали женщину, которая с 2010 года находилась в федеральном розыске по подозрению в краже. Как рассказали в УМВД по Ульяновской области, при задержании женщина пыталась представиться другим человеком, однако её личность установили с помощью дактилоскопической экспертизы.По данным полиции, преступление произошло в апреле 2010 года: злоумышленница похитила кошелёк из сумки посетительницы противотуберкулёзного диспансера. Тогда женщину задержали, но меру пресечения избрали без заключения под стражу. В ходе расследования она скрылась, после чего её объявили в федеральный розыск.Сейчас суд назначил задержанной меру пресечения в виде запрета определённых действий. Уголовное дело о краже возобновлено, следствие продолжается.