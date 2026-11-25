Происшествия 25.11.2026 08:44

В Барышском районе пенсионер стал жертвой изощрённой мошеннической схемы. 71‑летний местный житель обратился в дежурную часть полиции и рассказал, как лишился крупной суммы.Всё началось в начале ноября: мужчине позвонил незнакомец, который назвался представителем энергетической компании. Он убедил пенсионера продиктовать паспортные данные и номер СНИЛС — якобы для продления договора.Спустя время потерпевшему позвонили уже от имени сотрудников ФСБ. Аферисты запугали мужчину, заявив, что он якобы причастен к финансированию вооружённых сил иностранного государства: якобы кто‑то переводил деньги с его счёта в интересах террористов. Под угрозой уголовного преследования злоумышленники настояли на том, чтобы пенсионер передал все свои сбережения «на экспертизу».В итоге мужчина впустил в квартиру курьера — молодого человека на вид около 30 лет — и отдал ему пакет с 480 тысячами рублей. Взамен он получил фальшивое налоговое уведомление. Лишь благодаря советам знакомых пенсионер понял, что его обманули, и пошёл в полицию.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители напоминают: мошенники нередко выдают себя за работников госорганов, банков или силовых структур. Если вам сообщают о подозрительных переводах, попытках оформить кредит или иных «проблемах» с финансами — сразу прекращайте разговор, свяжитесь с банком по официальным контактам и обратитесь в полицию.