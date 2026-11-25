Общество 25.11.2026 07:29

В Ульяновской области сложилась непростая ситуация с реализацией собранного урожая зерна — его объём достиг 1,9 миллиона тонн, но значительная часть продукции пока не нашла покупателя. О сложностях в аграрном секторе рассказал Рамиль Хайруллин, председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной и продовольственной политике, в ходе обсуждения параметров регионального бюджета на 2027 год.По данным Хайруллина, внушительные объёмы урожая не решают проблему — зерно остаётся на складах, и наиболее уязвимыми в этой ситуации оказались предприятия, специализирующиеся на его переработке. Они, как и сельхозпроизводители, остро нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах.Председатель комитета акцентировал внимание на важности поддержки агропромышленного комплекса: в текущих непростых условиях необходимо сохранить действующие сельхозпредприятия и оказать им содействие, чтобы не допустить ухудшения положения в отрасли.