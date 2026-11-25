Власть 25.11.2026 07:29

На встрече губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских с вице‑премьером РФ Андреем Никитиным обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры региона и меры поддержки местных инициатив.Важным достижением стал капитальный ремонт перрона в международном аэропорту имени Карамзина. При содействии Росавиации и Минтранса в аэропорту расширили возможности для обслуживания воздушных судов — теперь здесь доступно 12 стоянок. Комплекс проведённых работ не только повысил уровень безопасности, но и заложил основу для увеличения количества рейсов и роста пассажиропотока. В рамках капремонта укрепили асфальтобетонное покрытие, смонтировали водосточно‑дренажную систему, оборудовали перрон современным освещением, а также нанесли новую разметку — в том числе для спецтехники и воздушных судов. По данным за 2025 год, услугами аэропорта воспользовались порядка 634 тысяч пассажиров.Отдельное внимание на встрече уделили развитию речного транспорта и сопутствующей инфраструктуры. Ульяновская область активно раскрывает свой логистический потенциал: в 2025 году объём грузоперевозок водным транспортом превысил 2,1 миллиона тонн — это кратно больше показателей предыдущего года. Регион содействует экспортёрам, прежде всего представителям агропромышленного комплекса, в освоении новых рынков сбыта.Важную роль в этом играет проект «Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив», включённый в международный транспортный коридор «Север — Юг». Так, в течение навигации 2025 года из Ульяновска в Иран было отправлено 15 сухогрузов, гружённых фуражным зерном. Также в настоящее время ведётся проработка инвестиционного проекта по строительству портового логистического комплекса на территории области.