Спорт 25.11.2026 07:08

28 ноября в Центре спортивной борьбы имени Константинова В. В. (бульвар Ильюшина, д. 3) пройдут соревнования памяти ЗМС России, двукратного чемпиона Мира и Европы Шамиля Садриева.Молодые борцы со всего Поволжья выйдут на ковёр, чтобы показать характер, технику и волю к победе — в память о выдающемся спортсмене.Где и когда:28 ноябряНачало в 10:00Ульяновск, бульвар Ильюшина, д. 3Вход открыт для всех болельщиков (0+) — приходите поддержать будущих звёзд борьбы! Победителей и призёров ждут заслуженные награды.Организаторы: Федерация спортивной борьбы России и Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области.