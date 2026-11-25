Медицина 25.11.2026 05:24

В Ульяновской области на 2027 год заложено финансирование ветеринарной сферы — общий объём средств составит 383,3 миллиона рублей. Эти деньги направят в том числе на укрепление защиты региона от опасных болезней животных.Значительную часть бюджета — 42,8 миллиона рублей — выделят для обеспечения биологической безопасности. Средства используют для профилактики ряда серьёзных заболеваний: африканской чумы свиней, ящура, туберкулёза, бруцеллёза, лептоспироза, птичьего гриппа, а также лейкоза крупного рогатого скота.Финансирование в рамках этой статьи распределят следующим образом: 20 миллионов рублей пойдут на приобретение для ветеринарных учреждений диагностических наборов, реактивов, дезинфицирующих средств и необходимых инструментов. Оставшиеся 22,8 миллиона рублей предназначены для модернизации материально‑технической базы профильных организаций.Кроме того, отдельно выделено 8 миллионов рублей на мероприятия по работе с безнадзорными животными. За счёт этих средств планируется провести стерилизацию свыше 1,5 тысячи животных без владельцев.