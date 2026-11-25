Общество 25.11.2026 05:24

Аэропорт Ульяновска возобновил полноценную работу — временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов официально сняты. Об этом проинформировала Росавиация, опубликовав соответствующее уведомление в своём канале на платформе «Макс».В сообщении ведомства чётко зафиксировано: «Аэропорты Пензы, Ульяновска: сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов». Это означает, что авиаузлы вернулись к штатному режиму обслуживания рейсов — воздушное движение восстановлено, а диспетчерские службы осуществляют стандартные операции по взлётам и посадкам.Пассажиры могут ориентироваться на актуальное расписание без учёта ранее действовавших корректировок, связанных с приостановкой полётов.