Происшествия 24.11.2026 13:02

В Ульяновске суд взыскал 100 000 рублей с 29‑летней жительницы Ленинского района — её признали виновной в мошенничестве при получении соцвыплат.Как установили правоохранители, женщина добилась выплаты, предоставив ложные сведения. Чтобы незаконно получить деньги, она оформила фиктивную сделку по покупке жилья, обналичила выделенные государством средства и распорядилась ими в личных целях.В рамках исполнительного производства приставы арестовали её банковские счета и запретили выезд за пределы страны. Суд пошёл навстречу должнице и разрешил выплачивать штраф частями — ежемесячными платежами. Тем не менее женщина не спешила погашать долг.Ситуация изменилась, когда судебный пристав обратился в суд с представлением о замене наказания на более строгое. Опасаясь ужесточения меры воздействия, жительница Ульяновска всё же внесла требуемую сумму. Сейчас исполнительное производство завершено.