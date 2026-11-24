Общество 24.11.2026 12:36

В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении 36‑летнего горожанина — его обвиняют в покушении на убийство двоих знакомых. Инцидент случился в ночь на 4 сентября 2026 года в гаражном кооперативе на проспекте Академика Филатова, уточнили в региональном Следственном комитете.По данным следствия, между мужчиной и двумя 35‑летними знакомыми вспыхнул конфликт, который перерос в нападение: обвиняемый избил обоих. В результате один из пострадавших потерял сознание, второй сумел скрыться. Сам нападавший после случившегося скрылся с места происшествия. Обоих потерпевших оперативно госпитализировали — благодаря своевременно оказанной медпомощи они остались живы.Правоохранители задержали подозреваемого, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.