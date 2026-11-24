Общество 24.11.2026 11:38

Прокуратура Мелекесского района Ульяновской области провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения — и выявила серьёзное нарушение. Оказалось, что четверо местных жителей, состоящих на медицинском учёте из‑за алкогольной зависимости и психических расстройств, по‑прежнему имели действующие водительские удостоверения.По оценке надзорного ведомства, такие водители представляли реальную опасность для других участников дорожного движения: их нахождение за рулём могло привести к тяжёлым авариям и нанести ущерб жизни, здоровью и имуществу людей. В связи с этим прокурор района обратился в суд с исками о прекращении права управления транспортными средствами у этих граждан — на основании имеющихся медицинских противопоказаний.Суд поддержал позицию прокуратуры и полностью удовлетворил заявленные требования. В итоге все четверо были официально лишены водительских прав.