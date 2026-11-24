Криминал 24.11.2026 11:54

Прокуратура Ульяновской области завершила расследование дела о хищении бюджетных средств — материалы переданы в суд. Обвинение предъявлено двум братьям: директору ООО «Технология» и индивидуальному предпринимателю. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей.По данным следствия, фигуранты заключили контракт с МБУ «Управление архитектуры и строительства» Барышского района на реконструкцию очистных сооружений и насосных станций в Барыше, но работы фактически не выполнили, получив при этом бюджетные деньги. Ущерб по этому эпизоду превысил 39,6 млн рублей. В целом за период с августа 2023 по сентябрь 2024 года братья завладели около 1,7 млрд рублей.Оба мужчины находятся под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы.