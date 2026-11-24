Происшествия 24.11.2026 12:13

В Николаевском районе Ульяновской области идёт судебный спор из‑за коттеджного посёлка в особо охраняемой природной зоне «Белое озеро». Прокуратура требует снести постройки и вернуть гражданам доступ к лесному участку.На землях РФ, относящихся к защитным лесам (где капитальное строительство запрещено), возвели жилые и гостевые дома, веранды и другие сооружения. На территории появились пять освещённых улиц, инженерные сети и канализация, а 980‑метровый забор с воротами и видеонаблюдением перекрыл доступ в природную зону.Иск в защиту интересов государства подан к юрлицу, 68 физлицам и Минприроды Ульяновской области. Прокуратура добивается демонтажа построек, приведения территории в соответствие с нормами и отмены распоряжения Минприроды о госэкспертизе проекта освоения лесов.Дело принято Николаевским районным судом, предварительное заседание пройдёт 30 ноября 2026 года. Решение пока не вынесено.