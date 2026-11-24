Медицина 24.11.2026 12:50

В Ульяновской области пройдёт серия мероприятий, приуроченных к борьбе с ВИЧ и СПИДом.1 декабря с 17:00 до 19:00 в ТРЦ «Аквамолл» (Московское шоссе, 108) ульяновцы смогут пройти экспресс‑тестирование на ВИЧ, проконсультироваться со специалистами центра по борьбе со СПИДом, поучаствовать в викторине и посмотреть концерт. В этот же день тестирование (в том числе анонимное) и консультации будут доступны в центре по борьбе со СПИДом и поликлиниках региона. Телефон доверия центра: 8 (8422) 58‑15‑28 (с 08:00 до 16:30, всю неделю).В рамках тематической недели запланированы просветительские события для разных групп населения:25 ноября в 15:00 — онлайн‑эфир «Спросите доктора» о ВИЧ и туберкулёзе на страницах Правительства Ульяновской области в соцсетях (можно задать вопросы в прямом эфире).27 ноября — викторина «Твой выбор» для учащихся 9–11 классов школы № 40.30 ноября — ток‑шоу «Верный выбор» для студентов Ульяновского техникума экономики и права и видеолекторий в КДЦ «Браво» (Новоульяновск).2 декабря — видеолекторий во Дворце культуры имени 1 Мая и семинар «Здоровые отношения — будущее без ВИЧ» для студентов (с экспресс‑тестированием) в Штабе общественной поддержки «Единой России».3 декабря — лекция в Ульяновском аграрном университете и онлайн‑беседа на платформе «Яндекс Телемост» для студентов колледжей.Также с 30 ноября по 4 декабря пройдут лекции и семинары в образовательных организациях и на предприятиях, в том числе радиолекция для сотрудников «Авиастара» и тренинги с тестированием для резидентов реабилитационных центров и пациентов наркологической больницы. 7 декабря экспресс‑тестирование организуют для условно осуждённых.8 декабря в Radisson Hotel Ulyanovsk (ул. Гончарова, 25) состоится научно‑практическая конференция для медспециалистов о лечении ВИЧ и вирусных гепатитов. 30 ноября с 15:00 до 16:00 специалисты центра по борьбе со СПИДом выступят в эфире радио 2×2 FM (102,1 МГц).С 30 ноября по 14 декабря социальную рекламу о профилактике ВИЧ покажут на светодиодных экранах на пересечении улиц Минаева и Железной дивизии, а также на улице Гончарова.Минздрав призывает жителей региона присоединиться к профилактическим мероприятиям и позаботиться о своём здоровье.