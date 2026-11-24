Общество 24.11.2026 13:35

В Ульяновской области прорабатывают совместный с Беларусью проект по выпуску станков. Тема обсуждалась на форуме Союзного государства «Интеграция» (Москва, 19 ноября).Ключевой элемент инициативы — создание «Союзного станка» на базе Ульяновского станкостроительного завода и холдинга «Белорусская станкостроительная компания». Проект поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко; дорожную карту начали разрабатывать после визита белорусских специалистов на предприятие в начале ноября.Сотрудничество расширяется и в других сферах. В железнодорожном машиностроении «Инжиниринг Сервис — Путьмаш» согласовала с Белорусской железной дорогой опытную эксплуатацию подбивочных блоков; также изучают возможность сборки спецподвижного состава в Беларуси.Товарооборот региона с республикой растёт: за первое полугодие 2026 года он увеличился на 16 %. Уже действуют совместные проекты в автомобилестроении и радиоэлектронике — в том числе кооперация УАЗа с заводом «Автогидроусилитель», поставки комплектующих для МАЗ, разработка ПО для «Белджи» и выпуск шторных прицепов совместно с МАЗ.В сфере здравоохранения продолжается реализация союзной программы протонной терапии в Димитровграде (в 2026 году помощь планируют оказать 100 пациентам), а также запущена программа санаторно‑курортного лечения ветеранов боевых действий. Кроме того, стороны намерены поддерживать поисковое движение и образовательные поездки ульяновских школьников в Беларусь.