Общество 24.11.2026 13:53

На 81‑м году жизни, 23 ноября 2026 года, ушла из жизни Нина Ильинична Кыштымова — выдающийся ульяновский балетмейстер, педагог и заслуженный работник культуры РФ. Её судьба на протяжении более чем пятидесяти лет была неразрывно связана с миром хореографии, а её ученики сейчас служат в театрах во многих уголках страны.О кончине Нины Кыштымовой проинформировало Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.Творческий путь Нины Ильиничны стартовал в конце 1960‑х в Улан‑Удэ — тогда она выступала как балерина. Позже она получила профессиональное образование в Московском государственном институте культуры, освоив специальность «режиссура балета».В 1972 году Нина Кыштымова переехала в Ульяновск, где вместе с мужем заложила основы хореографической специализации в местном училище культуры — ныне это Ульяновский колледж культуры и искусства. Более четырёх десятилетий она посвятила педагогической работе: вела занятия по классическому танцу, обучала композиции и методике работы с творческими коллективами. С 2014 года она была балетмейстером ансамбля татарской песни «Булгар»: под её началом коллектив регулярно завоёвывал призовые места на конкурсах разных уровней.Заслуги Нины Ильиничны в развитии культуры были высоко отмечены. В 2002 году ей присвоили звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», в 2007‑м она получила знак губернатора «За веру и добродетель», а в 2026‑м стала обладательницей специальной премии «Маэстро» в рамках XVIII областной межведомственной премии «Браво, Маэстро!».Министерство культуры региона выразило искренние соболезнования семье, близким и ученикам Нины Кыштымовой.