Погода 25.11.2026 05:24

В среду, 25 ноября, погода в Ульяновской области будет преимущественно пасмурной — небо затянут плотные облака, и лишь местами проглянет просвет. По данным синоптиков, в отдельных районах региона возможен небольшой снег: осадки будут носить локальный характер и не приведут к существенному увеличению снежного покрова.Атмосферу будет определять юго‑западный ветер — его скорость составит 9–14 м/с, местами возможны порывы, из‑за чего ощущаемая температура может оказаться ниже фактической. Столбики термометров в течение дня будут колебаться в диапазоне от −2 до +2 °C: в северных районах области вероятен лёгкий мороз, тогда как в южных локациях температура может держаться ближе к нулевой отметке или даже незначительно превышать её.Из‑за сочетания облачности, ветра и пограничных значений температуры водителям и пешеходам стоит проявлять осторожность: на дорогах возможна скользкость, особенно в утренние и вечерние часы, а из‑за порывистого ветра — повышенная вероятность раскачивания ветвей и неустойчивых конструкций.