Культура 25.11.2026 06:17

В Ульяновской области молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет может стать участником программы «Пушкинская карта» — оформление доступно через портал «Госуслуги». Инициатива, запущенная в 2021 году, с 2025 года стала частью национального проекта «Семья»: благодаря ей молодые люди могут бесплатно посещать культурные мероприятия — театры, музеи, концерты — за счёт федерального бюджета.Программа остаётся востребованной в регионе: к 2026 году число её участников превысило 95 тысяч человек, а количество реализованных билетов за год составило более 87 тысяч. Каждый месяц учреждения культуры Ульяновской области готовят для держателей карты свыше 250 разнообразных событий.Чтобы оформить виртуальную «Пушкинскую карту», понадобятся паспорт РФ и СНИЛС. Порядок действий следующий:Зарегистрироваться на портале «Госуслуги».Подтвердить учётную запись — сведения в профиле должны совпадать с данными в Социальном фонде.Скачать приложение «Госуслуги. Культура».Выпустить карту, ориентируясь на подсказки в интерфейсе.По словам директора ОГКУ «Правительство для граждан» Сергея Макарова, возможность оформить карту дистанционно отвечает целям нацпроекта «Экономика данных». Если же нужна пластиковая карта, её можно получить, лично обратившись в банк ВТБ — при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.