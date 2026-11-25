Общество 25.11.2026 06:17

В Ульяновской области в 2027 году на транспорт, строительство и поддержку промышленности направят свыше 15,7 млрд рублей. Общий объём расходов региона составит 118,3 млрд рублей, из которых 92,6 % (109,6 млрд рублей) пойдут на реализацию 22 госпрограмм.Ключевая статья расходов — развитие транспортной системы: на неё выделят 13,8 млрд рублей. В том числе:5,9 млрд рублей — на ремонт и развитие региональных и местных дорог;7,6 млрд рублей — на проекты в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»;1,4 млрд рублей — на внедрение интеллектуальных транспортных систем и пунктов весогабаритного контроля;302 млн рублей — на повышение безопасности дорожного движения.Цель к концу 2027 года — довести долю дорог опорной сети в нормативном состоянии до 69,4 %. На пассажирские перевозки предусмотрено 635,5 млн рублей; депутаты предложили увеличить субсидии на регулярные перевозки и поддержать пригородное железнодорожное сообщение.Острыми остаются жилищные вопросы: в очереди на квартиры стоят 1845 детей‑сирот. На решение проблемы выделят 638,4 млн рублей, ещё 535,3 млн рублей направят на переселение из аварийного жилья, 45,8 млн — на поддержку молодых семей. Всего на программу развития строительства и повышения доступности жилья заложено 1,5 млрд рублей; предложено увеличить финансирование.Для улучшения инвестиционного климата планируют выделить 182,5 млн рублей: часть средств пойдёт на докапитализацию Фонда развития промышленности и проект «Производительность труда». В особой экономической зоне ожидается запуск новых предприятий; также рассматривают меры поддержки промсектора — в том числе помощь с подвозом сотрудников и арендой жилья для работников.На градостроительную деятельность и управление собственностью предусмотрено 233,7 млн рублей. Средства используют для кадастровых работ, развития информационной системы в сфере градостроительства и корректировки генплана Ульяновска. Депутаты предложили сделать генплан наглядным и доступным для горожан.По итогам заседания профильного комитета Законодательного Собрания сформированы рекомендации по дополнительному финансированию транспорта, промышленности и жилищных программ — их направят в минфин перед вторым чтением бюджета.