Власть 25.11.2026 06:17

Губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона 23 ноября сообщил о перезапуске инвестиционного цикла в соответствии с поручением президента.В инвестпортфеле региона — 119 проектов на сумму свыше 146 млрд рублей. В активной фазе (с горизонтом 2026–2028 годов) — 29 проектов объёмом 41,2 млрд рублей. До конца 2026 года планируют завершить три проекта в автомобильной промышленности и химическом машиностроении: вложения превысят 2,2 млрд рублей, будет создано более 200 рабочих мест. Также стартует строительство объектов в сфере логистики и производства полимерно‑композитных материалов — объём вложений составит 660 млн рублей.Среди крупных проектов — селекционно‑семеноводческий комплекс в Тереньгульском районе (инвестиции — 1 млрд рублей, 100 рабочих мест) и производство пиропатронов в индустриальном парке «Заволжье» (570 млн рублей, 40 рабочих мест). Регион развивает высокотехнологичные отрасли — фармацевтику, биотехнологии, электротехнику, композитное судостроение — и сохраняет позиции в авто‑ и авиапроме, станкостроении, производстве стройматериалов, логистике и перерабатывающей промышленности. Совокупный объём инвестиций в этих направлениях — более 55 млрд рублей; ожидается создание порядка 6,5 тысячи рабочих мест.В Портовой особой экономической зоне «Ульяновск» в 2026 году статус резидента получили семь компаний с заявленными инвестициями около 6 млрд рублей. В ПОЭЗ планируют сформировать фармацевтическую отрасль — запустить предприятия по разработке, производству и дистрибьюции лекарств.Как отметила руководитель Корпорации развития Ульяновской области Алина Абитова, инвестиционная работа ведётся системно по всей территории региона — с использованием площадок муниципалитетов, индустриальных парков и ОЭЗ. Корпорация сопровождает проекты на всех этапах: от подбора площадки до эксплуатации и масштабирования производства.