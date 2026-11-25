ЖКХ 25.11.2026 07:29

В Ульяновской области утвердили тарифы на подключение газового оборудования к сетям ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» — они будут действовать в течение 2027 года (с 1 января по 31 декабря).Стоимость услуг зависит от технических параметров: протяжённости и диаметра газопровода, способа прокладки и других факторов.В частности:приём заявки, подготовка договора и дополнительных соглашений — 6797,77 руб.;разработка проекта для коммунально‑бытовых нужд (при расходе газа до 42 куб. м/ч) — 5827,67 руб. за проект;прокладка газопровода: 1744,67 руб./м — надземный стальной (до 25 мм), 3692,29 руб./м — подземный стальной (26–57 мм), 1794,26 руб./м — полиэтиленовый (32–63 мм);установка оборудования для физлиц (при расходе до 42 куб. м/ч): счётчик — 1137,73 руб., газовая плита — 2084,19 руб., котёл — 5080,39 руб., сигнализатор загазованности — 2654,71 руб.Все тарифы указаны без учёта НДС.