Общество 25.11.2026 07:32

Журналисты «Мозаики» провели опрос среди жителей Ульяновска о кредитах и долгах, а также изучили статистику банкротств в регионе и стране. Разговор о личных финансах оказался непростым: не все собеседники были готовы открыто обсуждать свои обязательства перед банками.Почему о долгах говорят неохотноОпрос помог собрать отдельные мнения и истории о том, какое место кредиты занимают в жизни ульяновцев. При этом тема задолженности оказалась чувствительной: люди стесняются говорить о финансовых трудностях и не всегда хотят делиться подробностями семейного бюджета.Причины такой сдержанности могут быть разными. Для кого-то деньги — исключительно личное дело. Других может останавливать страх осуждения: признание в долгах они воспринимают как риск услышать упреки в неумении распоряжаться средствами или жизни не по карману. Дополнительное напряжение может вызывать опасение, что о трудностях узнают знакомые, родственники или коллеги.Однако наличие кредита само по себе не означает, что человек не справляется с платежами. Важно различать плановые обязательства и ситуацию, когда денег на их погашение уже не хватает. Нежелание обсуждать свой бюджет тоже нельзя считать свидетельством долговых проблем.Личных банкротств стало большеЗа 2025 год в Ульяновской области зафиксировали 5 776 судебных банкротств граждан и индивидуальных предпринимателей. Это на 20,3% больше, чем в 2024-м, когда таких процедур было 4 800. За год показатель вырос на 976.В этой статистике учитываются сообщения о введении судами процедуры реализации имущества граждан и ИП. По России рост оказался еще заметнее: число таких процедур увеличилось на 31,5% и достигло почти 568 тысяч.Через МФЦ — режеВнесудебное банкротство в Ульяновской области показало противоположную динамику. За 2025 год через МФЦ началось 308 процедур против 326 годом ранее. Снижение составило 5,5%.В целом по стране число внесудебных процедур, напротив, выросло на 22,9%, до 68,3 тысячи. При этом начало процедуры не означает, что долги уже списаны: этот показатель нельзя смешивать с количеством завершенных банкротств.Компании банкротились меньшеЧисло корпоративных банкротств в регионе за 2025 год сократилось почти вдвое. В отношении компаний открыли 53 конкурсных производства — на 47,5% меньше, чем в 2024-м, когда их было 101.Общероссийская динамика также была нисходящей. За год количество банкротств компаний уменьшилось на 24,3%, до 6 477. Таким образом, в 2025 году и в Ульяновской области, и по стране судебных банкротств граждан стало больше, а корпоративных — меньше.Что изменилось в 2026 годуОбщероссийские итоги января–сентября 2026 года показывают смену тенденций. За девять месяцев суды признали банкротами около 402,5 тысячи граждан — на 0,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.Особенно заметное сокращение произошло в третьем квартале: число судебных банкротств граждан снизилось на 13,1%, до 125,1 тысячи. По данным Федресурса, квартальное снижение относительно того же периода предыдущего года зафиксировано впервые с появления процедуры личного банкротства в октябре 2015 года.При этом число внесудебных процедур через МФЦ продолжило расти. За январь–сентябрь 2026 года их началось 51 443 — на 6,7% больше, чем годом ранее.Реструктуризацию применяют чащеСуды стали чаще утверждать планы реструктуризации долгов граждан. За девять месяцев 2026 года их количество достигло 4 660 — в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го.Одновременно возобновился рост корпоративных банкротств. За январь–сентябрь 2026 года российские суды признали несостоятельными 5 364 компании — на 13,3% больше, чем годом ранее.Эти изменения относятся к общероссийской статистике. Данные по Ульяновской области, приведенные в материале, охватывают полный 2025 год: переносить федеральные тенденции 2026 года на регион без сопоставимых показателей нельзя.