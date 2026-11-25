Общество 25.11.2026 08:44

В Димитровграде руководителя МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения при капремонте школы.Прокуратура выявила, что директор заключил пять договоров на ремонт с одним и тем же предпринимателем, не проведя конкурентные закупки — это противоречит требованиям законодательства о закупках.В отношении руководителя возбудили дело по ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ, суд признал его виновным и назначил штраф.