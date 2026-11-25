Деньги 25.11.2026 08:44

В Ульяновской области в 2027 году на экологические мероприятия выделят 584,9 млн рублей. Наибольшая часть средств — 306,6 млн рублей — пойдёт на исполнение полномочий в сфере лесных отношений. Ещё 71,2 млн рублей направят на противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров.На ликвидацию накопленного экологического вреда предусмотрено около 62 млн рублей, на сохранение лесов — 12,3 млн рублей. Дополнительно выделят 2,5 млн рублей на развитие лесных питомников и семеноводства и 1,7 млн рублей — на увеличение площади лесовосстановления. На водохозяйственный комплекс планируют потратить 13 млн рублей (в том числе 3 млн — на благоустройство родников).При этом ряд важных расходов не вошёл в проект бюджета. В частности, требуется дополнительное финансирование для повышения зарплат сотрудникам лесопожарных формирований. Как отметил председатель профильного комитета Вячеслав Ковель, к этому вопросу вернутся по итогам первого квартала.Депутаты также рекомендовали региону участвовать в федеральном проекте «Вода России», развивать систему экологического мониторинга и продолжать работу по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. Комитет поддержал предложенные расходы на экологию для рассмотрения областного бюджета во втором чтении.