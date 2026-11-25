Общество 25.11.2026 08:44

В Ульяновской области в 2027 году объём регионального дорожного фонда составит 13,2 млрд рублей. Собственные доходы фонда ожидаются на уровне 9,6 млрд рублей — основную часть обеспечат акцизы на нефтепродукты (6,7 млрд рублей), транспортный налог (1,6 млрд рублей) и штрафы за нарушение ПДД (1,2 млрд рублей).Ключевым направлением станет нацпроект «Инфраструктура для жизни»: на его реализацию выделят 7,6 млрд рублей, из них свыше 3 млрд рублей — федеральное финансирование. Почти 6 млрд рублей направят на приведение дорог в нормативное состояние, в том числе 4,4 млрд — на областные трассы. Планируется обновить 136 километров дорог и оплатить работы, выполненные в 2026 году.На ремонт восьми мостовых переходов предусмотрено 736,2 млн рублей, на дорожные работы в Ульяновске — 355 млн рублей. На сезонное содержание областных трасс (включая ямочный и «карточный» ремонт) заложено 2,3 млрд рублей.Муниципалитетам выделят 2,5 млрд рублей: 2 млрд направят на ремонт местных дорог, тротуаров и подъездов к СНТ, около 480 млн — на благоустройство дворов, ещё 100 млн — на проекты в рамках программы поддержки местных инициатив.Отдельные статьи расходов связаны с безопасностью и «умной» инфраструктурой:1,4 млрд рублей — на развитие интеллектуальной транспортной системы (содержание комплексов фотовидеофиксации, пунктов весогабаритного контроля, модернизацию светофоров);302,1 млн рублей — на повышение безопасности дорожного движения (разметка, знаки, барьерные ограждения);170 млн рублей — на освещение транзитных участков региональных дорог.Вопросы финансирования обсудили на заседании комитета Законодательного Собрания по промышленности, строительству, транспорту и дорожному хозяйству. Председатель комитета Дмитрий Грачёв подчеркнул необходимость сохранять темпы ремонта дорог, несмотря на сложные бюджетные условия и нагрузку по переходящим контрактам. Депутаты намерены продолжить поиск дополнительных средств на развитие дорожной инфраструктуры региона.