Общество 25.11.2026 09:25

С 23 по 25 ноября 2026 года в Казани прошел XIX форум «Деловые партнеры Татарстана» — одно из крупнейших международных событий, объединяющих татарских предпринимателей со всего мира. Организатором традиционно выступил Всемирный конгресс татар (ВКТ).Масштаб и география участниковВ этом году форум собрал 400 предпринимателей из 10 зарубежных стран и 58 регионов Российской Федерации. Главной целью мероприятия стало содействие деловому сотрудничеству, укрепление горизонтальных связей и запуск совместных проектов в татарском мире.В состав ульяновской делегации также вошел один из руководителей медиахолдинга «Мозаика» Рустем Хайруллин. Участие в форуме стало возможностью для обмена опытом, установления новых деловых контактов и обсуждения перспектив сотрудничества с представителями бизнеса из других регионов и стран.Как отметил председатель исполкома ВКТ Данис Шакиров, география участников с каждым годом расширяется: «На сегодняшний день это 60 регионов, 14 стран зарубежья. Это то предпринимательское сообщество, которое сохраняет национальную идентичность татарского народа».Деловая программа и ключевые темыТоржественное открытие состоялось 23 ноября в бальном зале ГТРК «Корстон». В деловой части с докладами выступили председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббас хазрат Шляпошников, генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания РТ» Тимур Ситдиков и директор Центра исламского банкинга «АК БАРС» Банка Искандер Исхаков.Особый акцент в этом году был сделан на развитии индустрии «Халяль». Кроме того, делегат из Узбекистана Тагир Шайхинуров предложил провести в 2027 году первое выездное заседание форума в Узбекистане.В день открытия форума также отметили представителей Ульяновской области. Награду получил ульяновский спортсмен, борец, двукратный чемпион мира Артур Хакимов. Ульяновский депутат также был награжден медалью «100 лет образования Татарской АССР».Выездная программа и культурный обменВторой день форума, 24 ноября, был посвящен знакомству с инвестиционным потенциалом республики. Участники отправились в Тюлячинский муниципальный район, где смогли наладить прямые контакты с представителями местного бизнеса.Помимо деловой программы, для гостей была организована фотовыставка, отражающая ключевые мероприятия ВКТ, включая «Изге Болгар җыены», конкурс «Татар кызы» и «Джалиловские чтения».Завершился форум пленарным заседанием в Центре уникального мастерства в Казани.Опора на предпринимателейВ финальный день форум посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Обращаясь к участникам, он подчеркнул особую роль бизнес-сообщества: «Кто такие предприниматели? Это трудолюбивые люди. Они накормят себя и дадут работу другим. Татарские предприниматели, вы наша опора».Глава республики также поблагодарил деловых партнеров «за службу» и пожелал процветания бизнесу, отметив, что главной задачей остается сохранение традиций, родного языка и культуры татарского народа.В рамках торжественной церемонии состоялось вручение государственных наград Республики Татарстан и наград Всемирного конгресса татар.XIX форум «Деловые партнеры Татарстана» в очередной раз подтвердил статус ключевой площадки для развития предпринимательства, расширения деловых связей и поддержки татарских общин по всему миру, задав вектор сотрудничества на 2027 год.Фото: Рустем Хайруллин