Деньги 25.11.2026 09:27

Число работников, получающих зарплату через корпоративные банковские программы, по оценкам участников рынка, в 2027 году останется на уровне текущего года — около 55 млн человек. Крупные банки при этом продолжают наращивать свои клиентские базы: например, ВТБ планирует увеличить портфель зарплатных клиентов на 500 тыс. человек — до 12 млн к концу 2027 года.Заместитель руководителя департамента розничных продаж ВТБ Илья Ермаков отметил, что «число участников зарплатных программ в России, по нашим оценкам, находится в пределах 54–55 млн человек». По его словам, потенциал дальнейшего роста рынка связан с привлечением тех, кто пока получает доход вне банковских зарплатных программ, в том числе самозанятых, а также с развитием отношений с действующими клиентами.Число самозанятых в России к сентябрю 2026 года достигло 17,54 млн человек — рост с 338 тыс. человек в год запуска режима и 6,6 млн в 2022 году; только с начала 2026 года их число выросло на 13,9%. При этом 77% самозанятых планируют продолжать работу в этом статусе, а больше половины (54%) находят заказы через цифровые платформы.Согласно макроопросу Банка России, номинальный прирост зарплат в России в 2026 году ожидается на уровне 8,4%, тогда как Минэкономразвития дает более оптимистичный прогноз — 11,4%, до среднего уровня в 114 420 рублей.