Общество 25.11.2026 10:35

По данным опроса сервиса SuperJob, отношение жителей Ульяновска к «серой» зарплате неоднозначно. Треть экономически активного населения (37 %) готова получать доход неофициально, ещё 22 % затруднились с ответом. При этом большинство — 41 % респондентов — выступают против такого формата трудоустройства.Гендерный разрез показывает заметные различия: среди женщин противников неофициальных выплат больше — 45 %, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 37 %. Соответственно, готовность к «зарплате в конверте» выше у мужчин — 43 %, в то время как среди женщин такой вариант устраивает 31 %.Неприятие «серых» схем особенно выражено у ульяновцев старше 45 лет. Кроме того, чаще отказываются от неофициальных выплат те, чей ежемесячный доход превышает 150 тысяч рублей — в сравнении с респондентами с более низким заработком.