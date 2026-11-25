Происшествия 25.11.2026 10:35

В Засвияжском районе Ульяновска раскрыли кражу на предприятии. 23 ноября в полицию обратился представитель службы безопасности компании: он заявил, что с предприятия пропала продукция — ущерб превысил 40 тысяч рублей.В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 39‑летнего жителя Ульяновского района, который ранее уже имел проблемы с законом. Как выяснилось, мужчина работал в этой организации и систематически похищал запасные части с автомобилей, а затем сбывал их третьим лицам. Деньги, полученные от продажи краденого, он использовал для личных целей.По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье о краже. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.