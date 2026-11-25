Общество 25.11.2026 10:35

В Ульяновске завершилась двухдневная благотворительная акция «Корзина доброты»: волонтёрам удалось собрать 502 кг продуктов. Собранные товары пойдут на формирование продуктовых наборов — их получат малоимущие и многодетные семьи, люди с ОВЗ, а также одинокие пенсионеры.Активное участие в сборе приняли православные добровольцы из ульяновских приходов. Их работа охватывает весь цикл: от вывоза пожертвований из магазинов до фасовки продуктов и доставки готовых наборов тем, кто в них нуждается.По словам протоиерея Павла Путилкина, руководителя епархиального отдела по церковной благотворительности, акция проводится ежемесячно, и сейчас особенно остро стоит вопрос нехватки помощников — организаторы приглашают новых добровольцев присоединиться к добрым делам.