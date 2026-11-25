ДТП 25.11.2026 11:20

В Ульяновске не утихают споры вокруг смертельного ДТП на проспекте Авиастроителей, случившегося 20 октября: в аварии погиб двухмесячный ребёнок.По данным следствия, автомобиль ВАЗ‑2114 сбил двух женщин и младенца в коляске — они находились на разделительной полосе, после чего машина врезалась в столб. Ребёнок позднее умер в больнице, ещё пять человек получили травмы.В рамках расследования допрошены 18‑летний и 69‑летний водители. Следователи проверяют версию о том, что аварию мог спровоцировать выезд ВАЗ‑2107 с прилегающей территории. Дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.В соцсетях мнения разделились: одни пользователи считают главным виновником пожилого водителя, другие — молодого, указывая на нехватку у него опыта и возможное превышение скорости. При этом однозначных данных о скорости нет: очевидцы, видевшие видеозапись ДТП, не могут подтвердить факт серьёзного превышения.Часть горожан недоумевает из‑за длительности расследования, несмотря на обилие камер и видеорегистраторов. Другие полагают, что выяснение обстоятельств требует времени из‑за необходимых экспертиз.Некоторые участники дискуссии призывают прекратить публичные споры о виновности — ради уважения к родственникам погибшего ребёнка.