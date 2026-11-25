Общество 25.11.2026 11:42

В Ульяновской области уровень самообеспеченности продуктами животноводства остаётся ниже необходимого: собственное производство мяса закрывает лишь 51 % потребностей региона. С молоком и яйцами ситуация выглядит чуть оптимистичнее — область обеспечивает себя на 67 % и 70 % соответственно. Эти цифры прозвучали в ходе обсуждения перспектив развития агропромышленного комплекса.Особую озабоченность вызывает состояние животноводческой отрасли: она сталкивается с низкой рентабельностью и остро нуждается в дополнительной финансовой поддержке. В качестве приоритетных направлений для развития эксперты выделяют мясное и молочное животноводство — именно им требуется уделить повышенное внимание.