Культура 25.11.2026 13:10

В ульяновском Музее А. А. Пластова открылась выставка «Уроки ботаники»: стены музея словно «зацвели» — на них — полевые цветы, травы, деревья и грибы региона.Проект вдохновлён флорой села Прислониха Карсунского района — именно она когда‑то служила источником вдохновения для Аркадия Пластова. В рамках гранта Президента РФ прошла трёхмесячная художественная лаборатория, итогом которой стали виммельбух (иллюстрированная книга‑головоломка без текста) и выставка.В проекте участвовали восемь художников — четверо из Ульяновской области и четверо из Москвы, Екатеринбурга, Луганска и Ижевска. На выставке представлено 50 работ: финальные иллюстрации к виммельбуху, эскизы, наброски и фото с очного этапа лаборатории. Обложку книги создала Мария Лисицына, преподаватель Ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна.Художницы поделились впечатлениями: Юлия Скалкина отметила, что проект совместил её желание проиллюстрировать книгу и интерес к природе Ульяновской области, а Анастасия Камифокс объединила в своих работах флору и анималистику — например, изобразила не только местные растения, но и животных (в том числе бобров, обитающих в окрестностях Прислонихи).Искусствовед Инна Матюнина подчеркнула ценность идеи и напомнила, что юный Пластов тоже начинал с изображений цветов: его первая выставка прошла в 1915 году именно в этом здании.Посетить выставку «Уроки ботаники» можно до середины декабря.0+