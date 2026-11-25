Общество 25.11.2026 12:50

В Комсомольске‑на‑Амуре Ленинский районный суд не удовлетворил иск автовладельца о взыскании с виновника ДТП 433 200 рублей — судьи сочли запрашиваемую компенсацию несоразмерной реальному ущербу.Авария была оформлена по европротоколу. Страховая компания уже перечислила потерпевшему максимально возможную выплату по ОСАГО — 400 000 рублей. Владелец повреждённого авто добивался доплаты, опираясь на экспертизу, где стоимость ремонта оценили в 833 200 рублей.Однако по просьбе ответчика суд назначил собственную судебную экспертизу. Она установила, что восстановить машину можно за 317 300 рублей (без учёта износа деталей). Суд отказался принимать во внимание экспертизу истца, признав её недопустимым доказательством, и взял за основу выводы судебного эксперта. Так как подтверждённый ущерб оказался ниже уже полученной страховой выплаты, в удовлетворении иска отказали.Решение суда первой инстанции подтвердила апелляционная инстанция — она оставила его без изменений.