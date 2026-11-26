Погода 26.11.2026 05:36

В четверг, 26 ноября, в Ульяновской области синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшим снегом. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от −1 до −6 градусов. На дорогах региона ожидается гололедица.Ночью будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Днём его направление сменится на западное, а порывы усилятся до 8–13 м/с.В Ульяновске температурный фон окажется более стабильным: и ночью, и днём термометры покажут от −2 до −4 градусов. Существенного потепления в дневные часы не ожидается.Небольшой снег пройдёт на фоне облачности. Главным же предупреждением для автомобилистов и пешеходов остаётся гололедица, которая может осложнить передвижение как по городским улицам, так и по загородным трассам.Водителям в таких условиях следует помнить о возможной скользкости дорожного покрытия — особенно при торможении и выполнении поворотов. Пешеходам также стоит быть внимательными при переходе проезжей части.Таким образом, 26 ноября в Ульяновской области сохранится морозная погода с небольшими осадками. Самым заметным изменением в течение суток станет усиление ветра: с ночных 4–9 м/с до дневных 8–13 м/с.