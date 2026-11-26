Власть 26.11.2026 05:35

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области единогласно приняли бюджет региона на 2027 год, а также на плановый период 2028–2029 годов. Об этом губернатор Алексей Русских проинформировал в своём телеграм-канале MAX.Согласно сообщению главы региона, порядка 70% расходной части бюджета направлено на социальную сферу, включая поддержку бойцов СВО и их семей. Губернатор особо отметил, что все социальные обязательства полностью обеспечены финансированием. Ещё почти треть расходов предусмотрена в качестве финансовой помощи муниципальным образованиям.В 2027 году в области запланированы капитальный ремонт и оснащение восьми детских садов, 17 школ, а также семи корпусов четырёх техникумов и колледжей. Дорожная программа включает ремонт 136 км трасс и капитальный ремонт восьми мостов.За трёхлетний период в регионе намерены построить 67 объектов первичного звена здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий — и отремонтировать 12 поликлиник и районных больниц. В планах также значатся обновление сетей водоснабжения, благоустройство парков и скверов и развитие инфраструктуры промышленных зон.