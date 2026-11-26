Общество 26.11.2026 05:23

Вчера, 25 ноября, депутаты Заксобрания приняли бюджет Ульяновской области на 2027 год.— Дефицит не критичен, но расходы ограничены, — подчеркнул спикер областного парламента Валерий Малышев.В своём бюджетном послании губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что около 70% всех расходов предназначено на поддержку граждан, развитие человеческого капитала и улучшение качества жизни.Итак, по цифрам — самое основное. В 2027 году бюджет региона на 83,5% обеспечен собственными доходами. Доходы — 118,2 млрд рублей (налоговые и неналоговые доходы составили 98,8 млрд рублей, безвозмездные поступления — почти 19,5 млрд рублей), расходы — 118,3 млрд рублей.30,7 млрд рублей направлено на образование. Из них 21,6 млрд рублей — на зарплату педагогов. 2,8 млрд рублей заложено на капремонт и оснащение оборудованием 17 школ, 470 млн рублей — восьми детских садов, 607 млн рублей — семи учебных корпусов четырёх колледжей. Более 1 млрд рублей выделено на строительство школы в р. п. Новоспасское, ещё 191 млн рублей — на возведение школы в с. Ореховка Радищевского района.19,2 млрд рублей предусмотрено на социальную политику. На соцподдержку семей с детьми направят 3,7 млрд рублей, участников СВО и их близких — почти 2,5 млрд рублей.18,1 млрд рублей будет направлено на развитие здравоохранения. Более 3 млрд рублей заложено на лекарственное обеспечение населения, 267 млн рублей — на создание 21 фельдшерско-акушерского пункта, 23 млн рублей — на капитальный ремонт поликлиники Карсунской районной больницы, 194 млн рублей — на закупку медоборудования.3,2 млрд рублей предусмотрено для культуры, в том числе на реставрацию и реэкспозицию Литературного музея «Дом Языковых», модернизацию районных домов культуры в Цильнинском, Новоспасском и Базарносызганском районах, создание трёх модельных библиотек, оснащение Димитровградского драматического театра и Театра юного зрителя в г. Ульяновске.Более 2 млрд рублей потратят на развитие физкультуры и спорта.Сфера ЖКХ получит финансирование в размере 4,5 млрд рублей. 1,6 млрд рублей предусмотрено в будущем году на водоснабжение и водоотведение в населённых пунктах, 132 млн рублей — на завершение строительства очистных сооружений в г. Барыш, 535 млн рублей — на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 414 млн рублей — на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.На сельское хозяйство в бюджете заложено 2,7 млрд рублей.