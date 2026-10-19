Авиакомпания запускает прямые рейсы между Ульяновском и Сочи

С 26 октября 2026 года из Ульяновска в Сочи открывается прямое авиасообщение в рамках зимнего расписания. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам до конца марта 2027 года.Первый вылет — 26 октября. По понедельникам полёты продлятся до 22 марта, по пятницам — с 30 октября по 8 января и с 15 января по 26 марта. Большую часть сезона пассажирам будут доступны два дня вылета.Прямой маршрут позволит добираться до курорта без пересадок и может быть особенно востребован в новогодние праздники, зимние каникулы и начале весны.Изменения связаны с переходом на осенне-зимнее расписание, действующее с 25 октября 2026 года по 27 марта 2027 года, когда перевозчики корректируют маршрутную сеть с учётом сезонного спроса.Точное время вылетов и стоимость билетов не указаны — перед поездкой рекомендуется уточнять актуальное расписание.