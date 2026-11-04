Более 235 тысяч человек посетили события региона в этом году

Общество 04.11.2026 06:42

Свыше 235 тысяч гостей посетили события Ульяновской области в 2026 году. Из 20 запланированных мероприятий прошли 18 — на них направили 75,9 млн рублей по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Посещаемость превысила план на 15%, каждый пятый гость — из другого региона.Экономический эффект событийного туризма оценивают более чем в 180 млн рублей за сезон: каждый бюджетный рубль приносит 2,3 рубля туристических расходов. За девять месяцев 2026 года зафиксировано 268,7 тысячи поездок; к концу 2025 года в регионе 198 коллективных средств размещения и 6460 номеров.В 2026 году открылись загородный клуб «Белый стан» и эко-парк Forest Lounge в Чердаклинском районе, а также база отдыха «Охотник» в Ульяновске — частные инвестиции превысили 250 млн рублей. В Старомайнском районе достраивают клуб «Малинки» на 52 номера (готовность 80%). С 2027 года муниципалитеты смогут получить поддержку на туристические маршруты, навигацию и благоустройство.