Власть 26.11.2026 09:19

Ульяновская Городская Дума под председательством Ильи Ножечкина 25 ноября приняла в первом чтении проект бюджета города на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Доходы вырастут на 9%, доходы и расходы сбалансированы на уровне 27 млрд 700 млн рублей.«Утверждены основные характеристики бюджета с ростом доходной части на 9% и сбалансированными доходами-расходами в 27 млрд 700 млн рублей. Наша задача — нарастить поступления в казну, чтобы эффективно работали все отрасли. Депутаты рассмотрели документ на профильных комитетах. Также внесены изменения в текущий бюджет: объём средств по губернаторской программе "Мой двор" превысил в этом году 340 млн рублей, что позволило улучшить состояние внутриквартальных территорий», — отметил Ножечкин.Публичные слушания пройдут 26 ноября в администрации города (ул. Кузнецова, 7). Рекомендации депутатов сформируют по итогам комитета по бюджету и налогам и направят главе города перед вторым чтением.На заседании пятерых человек наградили нагрудным знаком УГД «За содействие специальной военной операции»: Игоря Петрищева, Ильвира Абляева, Дмитрия Бережкова, Сергея Тиняхина и Ильнура Юнусова. Под руководством ректора УлГПУ Петрищева с марта 2022 года университет регулярно поддерживает участников СВО: гуманитарную помощь более 15 раз собирали для 104-й воздушно-десантной дивизии, 623 МРУЦ, именных батальонов Ульяновской области, бригады беспилотной авиации и других частей. «Отправлено более 50 тонн грузов. Это вклад студентов, педагогов и членов регионального отделения Российского военно-исторического общества. Помощь — важная часть воспитания молодого поколения», — поделился Петрищев.