Центральную ёлку со световым шатром начнут собирать в ближайшие две недели

Общество 09.11.2026 07:04

Ульяновск этой неделе приступает к подготовке к Новому году. Глава города Александр Егорович Болдакин распорядился запустить праздничное оформление уже сейчас. Подготовкой занимаются Городской центр по благоустройству и озеленению и «Горсвет»: специалисты проверяют и ремонтируют гирлянды, световые композиции и инсталляции.Главная ёлка — на Соборной площадиКак сообщил Болдакин, первоочередная задача — монтаж центральной городской ёлки со световым шатром на Соборной площади. Сборку конструкции планируют начать в течение двух недель. По сложившейся традиции, новогодние ёлки появятся во всех районах города.К украшению подключат школы и бизнесПраздничное убранство появится и в социальных объектах: работники и воспитанники украсят школы, детские сады, библиотеки и дома культуры. Мэр рассчитывает и на предпринимателей — их попросят оформить витрины, фасады и входные группы зданий.Горожан ждёт насыщенная праздничная программаКроме того, Болдакин поручил профильным ведомствам подготовить яркую и разнообразную программу празднования — она пройдёт на городских площадках, в парках и учреждениях культуры.